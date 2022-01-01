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Apple iPhone 14 Pro Max против iPhone 11 Pro Max

Эпл Айфон 14 Про Макс
VS
Эпл Айфон 11 Про Макс
Apple iPhone 14 Pro Max
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2022 года Apple iPhone 14 Pro Max с экраном 6.7" и чипом Apple A16 Bionic, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 37 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики iPhone 14 Pro Max были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Комплектуется на 354 мАч более емким аккумулятором – 4323 против 3969 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Смартфон на 3 года и 1 месяц новее
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1978 и 1315 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 14 Pro Max
vs
iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1284 x 2778 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 1000 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.4% 83.7%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 4.9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.7 мм 158 мм
Ширина 77.6 мм 77.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.1 мм
Вес - 226 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Графитовый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 14 Про Макс и Эпл Айфон 11 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A16 Bionic Apple A13 Bionic
Макс. частота - 2650 МГц
CPU-ядер - 6 (2 + 4)
Архитектура - - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора - 7 нанометров
Графика - Apple A13 Bionic GPU
FLOPS - ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
iPhone 14 Pro Max +79%
1091717
iPhone 11 Pro Max
608543
CPU - 175209
GPU - 231377
Memory - 80239
UX - 127285
Total score 1091717 608543
3DMark Wild Life Performance
Stability - 79%
Graphics test - 44 FPS
Graphics score - 7460
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 16 iOS 13 (С обновлением до iOS 15.5)

Батарея

Характеристики
Объем 4323 мАч 3969 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:56 ч.
Просмотр видео - 16:42 ч.
Игры - 07:08 ч.
Режим ожидания - 124 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 14 Pro Max vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм -
Тип сенсора - BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB - No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro Max более удачной покупкой.

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