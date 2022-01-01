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Apple iPhone 14 Pro Max против iPhone 13

Эпл Айфон 14 Про Макс
VS
Эпл Айфон 13
Apple iPhone 14 Pro Max
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2022 года Apple iPhone 14 Pro Max с экраном 6.7" и чипом Apple A16 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1096 мАч более емким аккумулятором – 4323 против 3227 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1861 и 1710 баллов
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Весит на 66 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 14 Pro Max
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1290 x 2796 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 1000 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.3% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 129%
ШИМ (PWM) - 609 Гц
Время отклика - 7.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone 14 Pro Max
н/д
iPhone 13
829 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.7 мм 146.7 мм
Ширина 77.6 мм 71.5 мм
Толщина 7.85 мм 7.65 мм
Вес 240 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Графитовый, Серебристый, Золотой, Фиолетовый Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 14 Про Макс и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A16 Bionic Apple A15 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
Частота GPU - 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
iPhone 14 Pro Max +10%
882416
iPhone 13
800148
CPU - 219838
GPU - 329364
Memory - 121868
UX - 133943
Total score 882416 800148
3DMark Wild Life Performance
Stability - 79%
Graphics test - 52 FPS
Graphics score - 8780
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система iOS 16 iOS 15 (С обновлением до iOS 15.5)
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4323 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:11 ч.
Просмотр видео - 14:33 ч.
Игры - 05:31 ч.
Режим ожидания - 123 ч.
Общая автономность
iPhone 14 Pro Max
н/д
iPhone 13
36:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 14 Pro Max vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм 23 мм
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone 14 Pro Max
н/д
iPhone 13
83.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone 14 Pro Max. У него лучшие дисплей, автономность и коммуникации.

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