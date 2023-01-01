Apple iPhone 15 Pro Max против iPhone 13 mini
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2023 года Apple iPhone 15 Pro Max с экраном 6.7" и чипом Apple A17 Pro, против 5.4-дюймового Apple iPhone 13 mini, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro Max
- Камера имеет оптический зум 5x
- Комплектуется на 2016 мАч более емким аккумулятором – 4422 против 2406 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 1.3" большая диагональ экрана
- Показывает на 80% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 20W)
Причины выбрать Apple iPhone 13 mini
- Лучше лежит в руке - корпус на 12.5 мм уже
- Весит на 80 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|5.4 дюймов
|Разрешение
|1290 x 2796 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|460 точек на дюйм
|476 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|2000 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1600 нит
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Ceramic Shield
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|88.2%
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.7%
|ШИМ (PWM)
|-
|510 Гц
|Время отклика
|-
|4.8 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|131.5 мм
|Ширина
|76.7 мм
|64.2 мм
|Толщина
|8.25 мм
|7.65 мм
|Вес
|221 грамм
|141 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Серебристый, Синий
|Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A17 Pro
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|3780 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|6 (2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.02 ГГц:
- 2 ядра по 3.78 ГГц:
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|3 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Apple A17 GPU
|Apple A15 GPU
|GPU-ядер
|768
|640
|Частота GPU
|1398 МГц
|1338 МГц
|FLOPS
|~2147.2 Гфлопс
|~1712.6 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
iPhone 15 Pro Max +33%
2922
2193
Geekbench 6 (многоядерный)
iPhone 15 Pro Max +42%
7270
5126
|CPU
|399439
|251650
|GPU
|601478
|306762
|Memory
|306175
|162292
|UX
|346558
|194596
|Total score
|1637574
|911267
|Пиковая температура корпуса
|-
|38.8 °C
|Stability
|-
|79%
|Graphics test
|57 FPS
|53 FPS
|Graphics score
|9661
|8883
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 17
|iOS 15 (С обновлением до iOS 17)
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4422 мАч
|2406 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (7.5 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:24 ч.
|Веб-серфинг
|-
|10:48 ч.
|Просмотр видео
|-
|11:55 ч.
|Игры
|-
|05:11 ч.
|Режим ожидания
|-
|124 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 13 mini от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Апертура
|f/1.9
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
138
Качество видео
117
Итоговая оценка камеры
130
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|-
|1
|Тип SIM
|eSIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.97 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 15 Pro Max более удачной покупкой.
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