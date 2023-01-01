Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2023 года Apple iPhone 15 Pro Max с экраном 6.7" и чипом Apple A17 Pro, против 5.4-дюймового Apple iPhone 13 mini, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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