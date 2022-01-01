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Apple iPhone X против iPhone 14

Эпл Айфон X
VS
Эпл Айфон 14
Apple iPhone X
Apple iPhone 14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone X с экраном 5.8" и чипом Apple A11 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 61 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
Причины выбрать Apple iPhone 14
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 66% лучшая автономность (37:24 vs 22:33 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (844 против 607 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 5 лет и 1 месяц новее
  • Комплектуется на 563 мАч более емким аккумулятором – 3279 против 2716 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone X
vs
iPhone 14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 5.8 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1125 x 2436 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 625 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 86%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 99.5%
ШИМ (PWM) 240 Гц 60 Гц
Время отклика 2.2 мс 12 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone X
607 нит
iPhone 14 +39%
844 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 143.6 мм 146.7 мм
Ширина 70.9 мм 71.5 мм
Толщина 7.7 мм 7.8 мм
Вес 174 грамма 172 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Серый космос Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone X
82.9%
iPhone 14 +4%
86%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон X и Эпл Айфон 14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic Apple A15 Bionic
Макс. частота 2390 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
Частота GPU - 1200 МГц
FLOPS ~325 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone X
941
iPhone 14 +86%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone X
2396
iPhone 14 +100%
4787
AnTuTu Benchmark 9
iPhone X
383858
iPhone 14 +104%
782889
CPU 124881 209437
GPU 115568 333181
Memory 60636 105776
UX 79405 131735
Total score 383858 782889
3DMark Wild Life Performance
iPhone X
3553
iPhone 14 +168%
9519
Stability 62% 82%
Graphics test 21 FPS 57 FPS
Graphics score 3553 9519
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11.1 (С обновлением до iOS 16) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.02)
Размер системы из коробки 5.3 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2716 мАч 3279 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:08 ч. 13:45 ч.
Просмотр видео 09:17 ч. 15:45 ч.
Игры 04:04 ч. 05:25 ч.
Режим ожидания 84 ч. 122 ч.
Общая автономность
iPhone X
22:33 ч.
iPhone 14 +66%
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone X vs Apple iPhone 14
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3472 x 2063 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
iPhone X
101
iPhone 14
н/д
Качество видео
iPhone X
89
iPhone 14
н/д
Итоговая оценка камеры
iPhone X
97
iPhone 14
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB No -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone X +5%
85.3 дБ
iPhone 14
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.87 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.97 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 более удачной покупкой.

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