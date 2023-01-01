Apple iPhone X против iPhone 15 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone X с экраном 5.8" и чипом Apple A11 Bionic, против 6.7-дюймового Apple iPhone 15 Pro Max, который имеет процессор Apple A17 Pro и вышел на 73 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone X
- Весит на 47 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.8 мм уже
Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro Max
- Комплектуется на 2136 мАч более емким аккумулятором – 4852 против 2716 мАч
- Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.9" большая диагональ экрана
- Камера имеет оптический зум 5x
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Использует более быструю память LPDDR5
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
- Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 18W)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Производительность
Быстродействие приложений и системы
40
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
45
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
61
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|5.8 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1125 x 2436 пикселей
|1290 x 2796 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|458 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|625 нит
|2000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
|89.8%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|-
|Время отклика
|2.2 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|143.6 мм
|159.9 мм
|Ширина
|70.9 мм
|76.7 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8.25 мм
|Вес
|174 грамма
|221 грамм
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Серый
|Белый, Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A11 Bionic
|Apple A17 Pro
|Макс. частота
|2390 МГц
|3700 МГц
|CPU-ядер
|6 (2 + 4)
|-
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|-
|Графика
|Apple A11 GPU
|-
|GPU-ядер
|192
|-
|Частота GPU
|1066 МГц
|-
|FLOPS
|~409.3 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
941
Geekbench 5 (многоядерный)
2530
|CPU
|122434
|-
|GPU
|100806
|-
|Memory
|57691
|-
|UX
|83809
|-
|Total score
|367154
|-
|Пиковая температура корпуса
|45.7 °C
|-
|Stability
|63%
|-
|Graphics test
|21 FPS
|-
|Graphics score
|3526
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR5
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|64, 256 ГБ
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 11.1 (С обновлением до iOS 16.5)
|iOS 17
|Размер системы из коробки
|5.3 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|2716 мАч
|4852 мАч
|Макс. мощность зарядки
|18 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Веб-серфинг
|07:08 ч.
|-
|Просмотр видео
|09:17 ч.
|-
|Игры
|04:04 ч.
|-
|Режим ожидания
|84 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Quad LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|4 (48 МП + 12.7 МП + 13.4 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12.7 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 13.4 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3472 x 2063
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|32 мм
|23 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|-
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
101
Качество видео
89
Итоговая оценка камеры
97
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|No
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|16
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2017 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|0.87 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.97 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 15 Pro Max более удачной покупкой.
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