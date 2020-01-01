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Apple iPhone XS Max против 11 Pro Max

Эпл Айфон ХС Макс
Apple iPhone XS Max
VS
Эпл Айфон 11 Про Макс
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XS Max с экраном 6.5" и чипом Apple A12 Bionic, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против NVMe
  • Весит на 18 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
  • Комплектуется на 795 мАч более емким аккумулятором – 3969 против 3174 мАч
  • На 29% лучшая автономность (102 vs 79 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (821 против 664 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone XS Max и Apple iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1242 x 2688 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19.4:9 19.5:9
Плотность пикселей 456 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.41% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone XS Max
664 нит
iPhone 11 Pro Max +24%
821 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.5 мм 158 мм
Ширина 77.4 мм 77.8 мм
Толщина 7.7 мм 8.1 мм
Вес 208 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
iPhone XS Max +2%
85.41%
iPhone 11 Pro Max
83.7%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон ХС Макс и Эпл Айфон 11 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.5 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
CPU ядер 6 6
Частота 2490 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1100 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256, 512 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
iPhone XS Max
456928
iPhone 11 Pro Max +21%
552198

Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 14) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3174 мАч 3969 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 03:29 ч. 1:57 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone XS Max
11:06 ч.
iPhone 11 Pro Max +36%
15:05 ч.
Время просмотра видео
iPhone XS Max
13:43 ч.
iPhone 11 Pro Max +44%
19:30 ч.
Время разговора (3G)
iPhone XS Max
16:08 ч.
iPhone 11 Pro Max +31%
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone XS Max vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2316 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
iPhone XS Max
70 дБ
iPhone 11 Pro Max +1%
71 дБ
Музыка
Звонок
iPhone XS Max +6%
84 дБ
iPhone 11 Pro Max
79 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro Max более удачной покупкой.

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