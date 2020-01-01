Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XS Max с экраном 6.5" и чипом Apple A12 Bionic, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.