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Apple iPhone XS против SE (2020)

Эпл Айфон XS
Apple iPhone XS
VS
Эпл Айфон SE (2020)
Apple iPhone SE (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XS с экраном 5.8" и чипом Apple A12 Bionic, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone XS
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 837 мАч более емким аккумулятором – 2658 против 1821 мАч
  • Тонкие рамки – на 17.5% выше полезная площадь экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 22% лучшая автономность (72 vs 59 часов)
  • На 40% выше плотность пикселей (458 vs 326 PPI)
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Весит на 29 граммов меньше
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1341 и 1122 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone XS и Apple iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 2436 x 1125 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 65.4%
Особенности - DCI-P3 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone XS
667 нит
iPhone SE (2020)
670 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 143.6 мм 138.4 мм
Ширина 70.9 мм 67.3 мм
Толщина 7.7 мм 7.3 мм
Вес 177 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
iPhone XS +27%
82.9%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон XS и Эпл Айфон SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
CPU ядер 6 6
Частота 2490 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1100 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone XS
1122
iPhone SE (2020) +20%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone XS
2867
iPhone SE (2020) +22%
3486
AnTuTu Benchmark 8
iPhone XS
454382
iPhone SE (2020) +5%
478679

Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 14) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 11.8 ГБ 8.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2658 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. 2:32 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (55% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone XS
10:20 ч.
iPhone SE (2020) +31%
13:39 ч.
Время просмотра видео
iPhone XS +31%
11:21 ч.
iPhone SE (2020)
8:56 ч.
Время разговора (3G)
iPhone XS +40%
14:10 ч.
iPhone SE (2020)
10:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone XS vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB - 2
Функции USB - Зарядка
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
iPhone XS
71 дБ
iPhone SE (2020)
н/д
Музыка
iPhone XS
75 дБ
iPhone SE (2020)
н/д
Звонок
iPhone XS
78 дБ
iPhone SE (2020)
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея и корпус - выбирайте Apple iPhone XS, а если производительность – то Apple iPhone SE (2020).

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