Google Pixel 6 Pro против Apple iPhone 14 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2021 года Google Pixel 6 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
- Комплектуется на 680 мАч более емким аккумулятором – 5003 против 4323 мАч
- Камера имеет оптический зум 4x
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- На 11% выше плотность пикселей (512 vs 460 PPI)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против NVMe
- Функция реверсивной зарядки
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 30 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
- На 69% лучшая автономность (45:56 vs 27:15 часов)
- На 103% выше максимальная яркость экрана (1762 против 869 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 80% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1897 и 1051 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
94
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
80
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|1290 x 2796 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|512 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|88.8%
|88.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.5%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|360 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.9 мм
|160.7 мм
|Ширина
|75.9 мм
|77.6 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.85 мм
|Вес
|210 граммов
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Желтый, Черный
|Графитовый, Серебристый, Золотой, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor
|Apple A16 Bionic
|Макс. частота
|2800 МГц
|3460 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G78 MP20
|Apple GPU
|Частота GPU
|848 МГц
|-
|FLOPS
|~2171 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1051
iPhone 14 Pro Max +80%
1897
Geekbench 5 (многоядерный)
2855
iPhone 14 Pro Max +90%
5435
|CPU
|199110
|248623
|GPU
|299002
|408308
|Memory
|119211
|159998
|UX
|161867
|145635
|Total score
|776913
|967471
|Stability
|54%
|82%
|Graphics test
|37 FPS
|58 FPS
|Graphics score
|6190
|9802
|PCMark 3.0 score
|11385
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|iOS 16
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5003 мАч
|4323 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|27 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (23 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:59 ч.
|1:52 ч.
|Веб-серфинг
|08:47 ч.
|15:02 ч.
|Просмотр видео
|12:29 ч.
|21:10 ч.
|Игры
|04:43 ч.
|07:12 ч.
|Режим ожидания
|93 ч.
|156 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 4x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
|4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|11.1 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2880
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.0
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|24 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro Max более удачной покупкой.
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