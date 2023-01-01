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Google Pixel 7a против Pixel 6 Pro

71 из 100
Google Pixel 7a
VS
75 из 100
Google Pixel 6 Pro
Google Pixel 7a
Google Pixel 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 мая 2023 года Google Pixel 7a с экраном 6.1" и чипом Google Tensor G2, против 6.7-дюймового Google Pixel 6 Pro, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 7a
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Весит на 16.5 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 618 мАч более емким аккумулятором – 5003 против 4385 мАч
  • На 19% выше плотность пикселей (512 vs 429 PPI)
  • Тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 7a
vs
Pixel 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 88.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.5%
ШИМ (PWM) - 360 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 7a
н/д
Pixel 6 Pro
859 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152 мм 163.9 мм
Ширина 72.9 мм 75.9 мм
Толщина 9 мм 8.9 мм
Вес 193.5 грамма 210 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Серий, Синий, Оранжевый Белый, Черный, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 7a
81.8%
Pixel 6 Pro +9%
88.8%

Производительность

Тестируем Google Pixel 7a и Google Pixel 6 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2 Google Tensor
Макс. частота 2850 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G710 MP7 Mali-G78 MP20
Частота GPU 850 МГц 848 МГц
FLOPS ~1153 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7a
н/д
Pixel 6 Pro
1032
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 7a
н/д
Pixel 6 Pro
2805
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 7a
768394
Pixel 6 Pro
772039
CPU - 199110
GPU - 299002
Memory - 119211
UX - 161867
Total score 768394 772039
3DMark Wild Life Performance
Pixel 7a
н/д
Pixel 6 Pro
6219
Пиковая температура корпуса - 40.4 °C
Stability - 56%
Graphics test - 37 FPS
Graphics score - 6219
PCMark 3.0
Pixel 7a
н/д
Pixel 6 Pro
11405
Web score - 8583
Video editing - 6868
Photo editing - 17844
Data manipulation - 11132
Writing score - 16302
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Stock Android Stock Android
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Объем 4385 мАч 5003 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт) Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:59 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:47 ч.
Просмотр видео - 12:29 ч.
Игры - 04:43 ч.
Режим ожидания - 93 ч.
Общая автономность
Pixel 7a
н/д
Pixel 6 Pro
27:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 7a vs Google Pixel 6 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 4x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 2 (64 МП + 13 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 11.1 мегапикселей
Разрешение фото - 3840 x 2880
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 7a
н/д
Pixel 6 Pro
84.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2023 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Google Pixel 6 Pro, а если автономность – то Google Pixel 7a.

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