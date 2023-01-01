Nothing Phone (2) против Apple iPhone 14 77 из 100 VS 78 из 100 Nothing Phone (2) Apple iPhone 14 Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2023 года Nothing Phone (2) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Phone (2) были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Nothing Phone (2) Выше частота обновление дисплея – 120 Гц

Выше частота обновление дисплея – 120 Гц На 0.6" большая диагональ экрана

На 0.6" большая диагональ экрана Комплектуется на 1421 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 3279 мАч

Комплектуется на 1421 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 3279 мАч Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7

Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7 Присутствует сканер отпечатков пальцев

Присутствует сканер отпечатков пальцев Использует более быструю память LPDDR5

Использует более быструю память LPDDR5 Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Наличие 2-х слотов для SIM-карт Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 20W) Причины выбрать Apple iPhone 14 Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Защита корпуса от воды по стандарту IP68 Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other

Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other На 17% выше плотность пикселей (460 vs 393 PPI)

На 17% выше плотность пикселей (460 vs 393 PPI) На 39% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1727 и 1243 баллов

На 39% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1727 и 1243 баллов Весит на 29 граммов меньше

Весит на 29 граммов меньше Фронтальная камера записывает видео в 4K

Фронтальная камера записывает видео в 4K Поддержка функции eSIM

Цена/Качество Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену. Nothing Phone (2) USD GBP EUR CAD AUD PLN VS Apple iPhone 14 Рассчитать

Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип OLED OLED Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей Соотношение сторон 20:9 19.5:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм 460 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 60 Гц Адаптивная частота обновления - Нет Макс. заявленная яркость 600 нит 800 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1200 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision Защита дисплея Corning Gorilla Glass Ceramic Shield Соотношение экрана к корпусу - 86% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming - DCI-P3 Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB - 99.5% ШИМ (PWM) - 60 Гц Время отклика - 12 мс Контрастность - ∞ Бесконечная Реальная пиковая яркость (авто) Phone (2) н/д iPhone 14 839 нит Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 164 мм 146.7 мм Ширина 75 мм 71.5 мм Толщина 8.2 мм 7.8 мм Вес 201 грамм 172 грамма Водонепроницаемость IP53 IP68 Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Белый, Черный Белый, Черный, Синий, Красный, Фиолетовый, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет Соотношение экрана к корпусу Phone (2) н/д iPhone 14 86%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти - 2133 МГц Количество каналов 4 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.5) Оболочка UI Nothing OS 2.0 - Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея Объем 4700 мАч 3279 мАч Макс. мощность зарядки 33 Вт 20 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (60% за 30 минут) Время полной зарядки 1:45 ч. 1:31 ч. Тесты автономности Веб-серфинг - 13:45 ч. Просмотр видео - 15:45 ч. Игры - 05:24 ч. Режим ожидания - 122 ч. Общая автономность Phone (2) н/д iPhone 14 37:24 ч. Рейтинг смартфонов по времени автономной работы

Камеры Сравнение и тесты камер Nothing Phone (2) vs Apple iPhone 14 Основная камера Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024 Зум Цифровой Цифровой Вспышка LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° 120° Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) 2 (12 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- 12 МП

- Апертура: f/1.5

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.9 микрон

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.76"

- 12 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 13 мм

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 4032 x 3024 Апертура f/2.5 f/1.9 Фокусное расстояние - 23 мм Тип сенсора - CMOS Размер сенсора 1/3.1" 1/3.6" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Phone (2) н/д iPhone 14 135 Качество видео Phone (2) н/д iPhone 14 146 Итоговая оценка камеры Phone (2) н/д iPhone 14 133

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 ) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C - Версия USB 2 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 1 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный - Поддержка eSIM * Нет Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 18 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos - Да Тесты динамиков Максимальная громкость Phone (2) н/д iPhone 14 80.9 дБ

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Июль 2023 года Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Июль 2023 года Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 14, а если дисплей, игры, автономность и коммуникации – то Nothing Phone (2).