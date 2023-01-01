Nothing Phone (2) против Apple iPhone 14
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2023 года Nothing Phone (2) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Технические характеристики Phone (2) были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nothing Phone (2)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1421 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 3279 мАч
- Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR5
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 20W)
Причины выбрать Apple iPhone 14
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other
- На 17% выше плотность пикселей (460 vs 393 PPI)
- На 39% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1727 и 1243 баллов
- Весит на 29 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|-
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1500 нит
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|-
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.5%
|ШИМ (PWM)
|-
|60 Гц
|Время отклика
|-
|12 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|146.7 мм
|Ширина
|75 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.8 мм
|Вес
|201 грамм
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный
|Белый, Черный, Синий, Красный, Фиолетовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|3200 МГц
|3230 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Apple A15 GPU
|Частота GPU
|900 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~2765 Гфлопс
|-
Бенчмарки
|CPU
|-
|213363
|GPU
|-
|334668
|Memory
|-
|135194
|UX
|-
|129759
|Total score
|1127313
|810704
|Пиковая температура корпуса
|-
|42.4 °C
|Stability
|-
|82%
|Graphics test
|-
|56 FPS
|Graphics score
|-
|9403
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 16 (С обновлением до iOS 16.5)
|Оболочка UI
|Nothing OS 2.0
|-
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|3279 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:31 ч.
|Веб-серфинг
|-
|13:45 ч.
|Просмотр видео
|-
|15:45 ч.
|Игры
|-
|05:24 ч.
|Режим ожидания
|-
|122 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|120°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 50 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.76"
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.5
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 )
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 14, а если дисплей, игры, автономность и коммуникации – то Nothing Phone (2).
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