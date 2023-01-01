Nothing Phone (2) против Google Pixel 7 Pro 77 из 100 VS 78 из 100 Nothing Phone (2) Google Pixel 7 Pro Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2023 года Nothing Phone (2) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Phone (2) были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Nothing Phone (2) Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Более современная версия Bluetooth (v5.3)

Более современная версия Bluetooth (v5.3) Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Наличие 2-х слотов для SIM-карт Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 23W)

Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 23W) На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1243 и 1052 баллов Причины выбрать Google Pixel 7 Pro Камера имеет оптический зум 5x

Камера имеет оптический зум 5x На 30% выше плотность пикселей (512 vs 393 PPI)

На 30% выше плотность пикселей (512 vs 393 PPI) Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Защита корпуса от воды по стандарту IP68 Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч

Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч Фронтальная камера записывает видео в 4K

Фронтальная камера записывает видео в 4K Поддержка функции eSIM

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип OLED AMOLED Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей Соотношение сторон 20:9 19.5:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм 512 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления - Да Макс. заявленная яркость 600 нит 550 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1500 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу - 88.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB - 97% ШИМ (PWM) - 240 Гц Время отклика - 4 мс Контрастность - ∞ Бесконечная Реальная пиковая яркость (авто) Phone (2) н/д Pixel 7 Pro 1089 нит Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 164 мм 162.9 мм Ширина 75 мм 76.6 мм Толщина 8.2 мм 8.9 мм Вес 201 грамм 212 граммов Водонепроницаемость IP53 IP68 Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Белый, Черный Белый, Черный, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Phone (2) н/д Pixel 7 Pro 88.7%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти - 3200 МГц Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 13 Оболочка UI Nothing OS 2.0 Stock Android Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея Объем 4700 мАч 5000 мАч Макс. мощность зарядки 33 Вт 23 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (23 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (46% за 30 минут) Время полной зарядки 1:45 ч. 1:49 ч. Тесты автономности Веб-серфинг - 09:10 ч. Просмотр видео - 14:51 ч. Игры - 04:48 ч. Режим ожидания - 76 ч. Общая автономность Phone (2) н/д Pixel 7 Pro 27:19 ч.

Камеры Сравнение и тесты камер Nothing Phone (2) vs Google Pixel 7 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144 Зум Цифровой Оптический, 5x Вспышка LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° 126° Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1.2 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - - 48 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.76"

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.25 микрон

- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей 10.8 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 3648 x 2736 Апертура f/2.5 - Размер сенсора 1/3.1" - Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Phone (2) н/д Pixel 7 Pro 148 Качество видео Phone (2) н/д Pixel 7 Pro 143 Итоговая оценка камеры Phone (2) н/д Pixel 7 Pro 147

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 ) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.2 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 2 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 1 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный - Поддержка eSIM * Нет Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos - Да Тесты динамиков Максимальная громкость Phone (2) н/д Pixel 7 Pro 88.4 дБ

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Июль 2023 года Октябрь 2022 года Дата начала продаж Июль 2023 года Октябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, корпус и звук - выбирайте Google Pixel 7 Pro, а если производительность, игры и автономность – то Nothing Phone (2).