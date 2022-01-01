Samsung Galaxy A04e против Galaxy A04
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 октября 2022 года Samsung Galaxy A04e с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A04e
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G35
- На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 176 и 135 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A04
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
54
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
18
26
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
44
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
56
63
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
48
55
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|PLS TFT
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|81.3%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|164.4 мм
|Ширина
|75.9 мм
|76.3 мм
|Толщина
|9.1 мм
|9.1 мм
|Вес
|188 граммов
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Медный, Синий
|Черный, Белый, Зеленый, Медный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G35
|Unisoc SC9863A
|Макс. частота
|2300 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|12 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|PowerVR GE8322
|Частота GPU
|680 МГц
|-
|FLOPS
|~54.4 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|-
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1800 МГц
|Количество каналов
|-
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A04e +30%
176
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A04e +10%
684
624
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI Core 4.1
|One UI Core 4.1
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Разрешение видео
|-
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|-
|Micro USB
|Версия USB
|-
|2
|Функции USB
|-
|- Зарядка
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|-
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A04 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1