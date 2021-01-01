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Samsung Galaxy A50 против Infinix Note 10 Pro

Самсунг Галакси А50
VS
Инфиникс Ноут 10 Про
Samsung Galaxy A50
Infinix Note 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 6.95-дюймового Infinix Note 10 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (549 против 416 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9610
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 39 граммов меньше
Причины выбрать Infinix Note 10 Pro
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 435 и 339 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A50
vs
Note 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 84.8%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.5% -
ШИМ (PWM) 119 Гц -
Время отклика 7 мс 20.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2155:1
Максимальная яркость
Galaxy A50 +32%
549 нит
Note 10 Pro
416 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 172.8 мм
Ширина 74.7 мм 78.3 мм
Толщина 7.7 мм 7.8 мм
Вес 166 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Фиолетовый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A50
85.2%
Note 10 Pro
84.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А50 и Инфиникс Ноут 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610 MediaTek Helio G95
Макс. частота 2300 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A50
339
Note 10 Pro +28%
435
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A50 +8%
1217
Note 10 Pro
1129
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A50
146659
Note 10 Pro
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50
183032
Note 10 Pro
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 XOS 7.6
Размер системы из коробки 22 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут) Да (81% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A50
12:16 ч.
Note 10 Pro
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A50
15:49 ч.
Note 10 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A50
24:31 ч.
Note 10 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A50 vs Infinix Note 10 Pro
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 5288 x 3968 6912 x 9216
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 6024 x 4024 3456 x 4608
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A50
85 дБ
Note 10 Pro
85.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Май 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Note 10 Pro более удачной покупкой.

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