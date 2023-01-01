Samsung Galaxy A54 5G против Google Pixel 6a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.6" и чипом Exynos 1380, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Технические характеристики Galaxy A54 5G были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 690 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4410 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Google Pixel 6a
- Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- На 74% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1354 и 779 баллов
- Весит на 27 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
78
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
71
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
74
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|83%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|96.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|3 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|152.2 мм
|Ширина
|76.7 мм
|71.8 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.9 мм
|Вес
|205 граммов
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP67
|Материал задней панели
|-
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Коричневый
|Черный, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 1380
|Google Tensor
|Макс. частота
|2400 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|-
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|-
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|-
|5 нанометров
|Графика
|-
|Mali-G78 MP20
|Частота GPU
|-
|848 МГц
|FLOPS
|-
|~2171 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
779
Pixel 6a +74%
1354
Geekbench 5 (многоядерный)
2607
Pixel 6a +26%
3291
|CPU
|-
|208269
|GPU
|-
|305908
|Memory
|-
|110039
|UX
|-
|144068
|Total score
|521593
|768178
|Stability
|-
|56%
|Graphics test
|-
|37 FPS
|Graphics score
|-
|6251
|PCMark 3.0 score
|-
|9717
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|-
|14.3 ГБ
Батарея
|Объем
|5100 мАч
|4410 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (42% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:51 ч.
|Веб-серфинг
|-
|11:03 ч.
|Просмотр видео
|-
|16:44 ч.
|Игры
|-
|06:15 ч.
|Режим ожидания
|-
|91 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 12 МП + 5 МП)
|2 (12.2 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
133
Качество видео
126
Итоговая оценка камеры
122
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Google Pixel 6a, а если дисплей, программное обеспечение, автономность и камера – то Samsung Galaxy A54 5G.
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1