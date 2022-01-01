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Samsung Galaxy S21 против Google Pixel 7

Самсунг Галакси С21
VS
Гугл Пиксель 7
Samsung Galaxy S21
Google Pixel 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 28 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel 7
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Комплектуется на 355 мАч более емким аккумулятором – 4355 против 4000 мАч
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 13 против 12

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21
vs
Pixel 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 421 точек на дюйм 416 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 800 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S21
862 нит
Pixel 7
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 155.6 мм
Ширина 71.2 мм 73.2 мм
Толщина 7.9 мм 8.7 мм
Вес 169 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом Черный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 +3%
87.2%
Pixel 7
84.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 и Гугл Пиксель 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Google Tensor G2
Макс. частота 2900 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G78 MP14 Mali-G710 MP7
Частота GPU 760 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21
1041
Pixel 7 +3%
1068
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 +4%
3270
Pixel 7
3147
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21
692835
Pixel 7 +16%
804646
CPU 190831 216931
GPU 245573 296692
Memory 124639 134893
UX 130708 152600
Total score 692835 804646
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S21
5655
Pixel 7
н/д
Stability 66% -
Graphics test 33 FPS -
Graphics score 5655 -
PCMark 3.0 score 13827 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 13
Оболочка UI One UI 4.1 Stock Android
Размер системы из коробки 28.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4355 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (55% за 50 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:17 ч. -
Просмотр видео 12:26 ч. -
Игры 04:20 ч. -
Режим ожидания 92 ч. -
Общая автономность
Galaxy S21
25:31 ч.
Pixel 7
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 vs Google Pixel 7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8192 x 6144
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 -
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S21
123
Pixel 7
н/д
Качество видео
Galaxy S21
93
Pixel 7
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S21
116
Pixel 7
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21
87 дБ
Pixel 7
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy S21, а если производительность, автономность и корпус – то Google Pixel 7.

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