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Samsung Galaxy S22 против Google Pixel 7

Самсунг Галакси С22
VS
Гугл Пиксель 7
Samsung Galaxy S22
Google Pixel 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 с экраном 6.1" и чипом Exynos 2200, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 30 граммов меньше
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1188 и 1068 баллов
Причины выбрать Google Pixel 7
  • Комплектуется на 655 мАч более емким аккумулятором – 4355 против 3700 мАч
  • Более новая ОС: Android 13 против 12

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22
vs
Pixel 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 416 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 780 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% -
ШИМ (PWM) 239 Гц -
Время отклика 10 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22
865 нит
Pixel 7
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 155.6 мм
Ширина 70.6 мм 73.2 мм
Толщина 7.6 мм 8.7 мм
Вес 167 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Черный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 +3%
87.4%
Pixel 7
84.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 и Гугл Пиксель 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Google Tensor G2
Макс. частота 2800 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Samsung Xclipse 920 Mali-G710 MP7
Частота GPU 1300 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 +11%
1188
Pixel 7
1068
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 +16%
3635
Pixel 7
3147
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 +15%
922341
Pixel 7
804646
CPU 227100 216931
GPU 383658 296692
Memory 149592 134893
UX 160666 152600
Total score 922341 804646
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S22
6531
Pixel 7
н/д
Stability 59% -
Graphics test 39 FPS -
Graphics score 6531 -
PCMark 3.0 score 12413 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI One UI 4.1 Stock Android
Размер системы из коробки 30.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4355 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 vs Google Pixel 7
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8192 x 6144
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 -
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S22
130
Pixel 7
н/д
Качество видео
Galaxy S22
110
Pixel 7
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S22
126
Pixel 7
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22
89.5 дБ
Pixel 7
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.

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