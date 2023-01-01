Samsung Galaxy S23 против Google Pixel 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.17-дюймового Google Pixel 8, который имеет процессор Google Tensor G3 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
- Камера имеет оптический зум 3x
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1828 и 1504 баллов
- Весит на 19 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel 8
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- Комплектуется на 585 мАч более емким аккумулятором – 4485 против 3900 мАч
- Более новая ОС: Android 14 против 13
- Процессор имеет на 1 ядро больше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
83
71
Производительность
Быстродействие приложений и системы
86
78
Игры
Возможности в 3D-гейминге
97
70
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
81*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.17 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|425 точек на дюйм
|427 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|550 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1750 нит
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus 2
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|88.1%
|-
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|146.3 мм
|150.5 мм
|Ширина
|70.9 мм
|70.8 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.9 мм
|Вес
|168 граммов
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
|Белый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
|Google Tensor G3
|Макс. частота
|3360 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|9 (1 + 4 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|-
|GPU-ядер
|2560
|-
|Частота GPU
|719 МГц
|-
|FLOPS
|~3481.6 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Galaxy S23 +22%
1828
1504
Geekbench 6 (многоядерный)
Galaxy S23 +19%
4728
3963
|CPU
|366724
|300992
|GPU
|551228
|383422
|Memory
|192220
|190193
|UX
|247673
|225199
|Total score
|1364479
|1104362
|Пиковая температура корпуса
|34.3 °C
|-
|Stability
|60%
|-
|Graphics test
|72 FPS
|-
|Graphics score
|12033
|-
|Web score
|13647
|-
|Video editing
|7797
|-
|Photo editing
|34238
|-
|Data manipulation
|12529
|-
|Writing score
|19579
|-
Рейтинг производительности AnTuTu 10 (#31 и #89)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 14
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|29.7 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3900 мАч
|4485 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (10 Вт)
|Да (12 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:16 ч.
|1:36 ч.
|Веб-серфинг
|12:15 ч.
|-
|Просмотр видео
|15:00 ч.
|-
|Игры
|05:56 ч.
|-
|Режим ожидания
|111 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|2 (50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.31"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.9"
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|3648 x 2736
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|21 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.24"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
137
Итоговая оценка камеры
133
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Октябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Октябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|0.96 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.
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