Samsung Galaxy S23 против Google Pixel 8 85 из 100 VS 78 из 100 Samsung Galaxy S23 Google Pixel 8 Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.17-дюймового Google Pixel 8, который имеет процессор Google Tensor G3 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Камера имеет оптический зум 3x

Камера имеет оптический зум 3x Запись замедленной съемки в 960 FPS

Запись замедленной съемки в 960 FPS Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Наличие 2-х слотов для SIM-карт На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1828 и 1504 баллов

На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1828 и 1504 баллов Весит на 19 граммов меньше Причины выбрать Google Pixel 8 Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ

Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ Комплектуется на 585 мАч более емким аккумулятором – 4485 против 3900 мАч

Комплектуется на 585 мАч более емким аккумулятором – 4485 против 3900 мАч Более новая ОС: Android 14 против 13

Более новая ОС: Android 14 против 13 Процессор имеет на 1 ядро больше

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип Dynamic AMOLED AMOLED Размер 6.1 дюймов 6.17 дюймов Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 20:9 Плотность пикселей 425 точек на дюйм 427 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Да Макс. заявленная яркость 800 нит 550 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1400 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 88.1% - Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 98.9% - ШИМ (PWM) 240 Гц - Время отклика 1 мс - Контрастность ∞ Бесконечная - Реальная пиковая яркость (авто) Galaxy S23 1207 нит Pixel 8 н/д Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 146.3 мм 150.5 мм Ширина 70.9 мм 70.8 мм Толщина 7.6 мм 8.9 мм Вес 168 граммов 187 граммов Водонепроницаемость IP68 IP68 Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый Белый, Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Galaxy S23 88.1% Pixel 8 н/д

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 14 Оболочка UI One UI 5.1 Stock Android Размер системы из коробки 29.7 ГБ -

Батарея Объем 3900 мАч 4485 мАч Макс. мощность зарядки 25 Вт 24 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (12 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:16 ч. 1:36 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 12:15 ч. - Просмотр видео 15:00 ч. - Игры 05:56 ч. - Режим ожидания 111 ч. - Общая автономность Galaxy S23 34:29 ч. Pixel 8 н/д Рейтинг телефонов по автономности

Камеры Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 vs Google Pixel 8 Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144 Зум Оптический, 3x Цифровой Вспышка LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° 114° Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Сенсор: 1/1.31"

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 10 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 70 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

- Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.9"

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark - Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей 10.8 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 3648 x 2736 Апертура f/2.2 f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм 21 мм Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS - Размер сенсора 1/3.24" 1/3.1" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Galaxy S23 129 Pixel 8 н/д Качество видео Galaxy S23 137 Pixel 8 н/д Итоговая оценка камеры Galaxy S23 133 Pixel 8 н/д

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 3.2 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 1 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный - Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да - Тесты динамиков Максимальная громкость Galaxy S23 91.5 дБ Pixel 8 н/д

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Февраль 2023 года Октябрь 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Октябрь 2023 года Наличие на рынке Доступен Ожидается Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг - Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг - Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.