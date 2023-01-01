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Samsung Galaxy Z Flip 5 против Apple iPhone 15 Pro Max

82 из 100
Samsung Galaxy Z Flip 5
VS
85 из 100
Apple iPhone 15 Pro Max
Samsung Galaxy Z Flip 5
Apple iPhone 15 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2023 года Samsung Galaxy Z Flip 5 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Apple iPhone 15 Pro Max, который имеет процессор Apple A17 Pro и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 5
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 34 грамма меньше
Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro Max
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 1152 мАч более емким аккумулятором – 4852 против 3700 мАч
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Flip 5
vs
iPhone 15 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 2000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 159.9 мм
Ширина 71.9 мм 76.7 мм
Толщина 6.9 мм 8.25 мм
Вес 187 граммов 221 грамм
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый Белый, Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Z Flip 5 и Apple iPhone 15 Pro Max в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A17 Pro
Макс. частота 3200 МГц 3700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) -
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 -
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра -
Графика Adreno 740 -
GPU-ядер 2560 -
Частота GPU 680 МГц -
FLOPS ~3481.6 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 17
Оболочка UI One UI 5.1.1 -
Размер системы из коробки 40 ГБ -

Батарея

Объем 3700 мАч 4852 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:19 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:59 ч. -
Просмотр видео 12:19 ч. -
Игры 03:56 ч. -
Режим ожидания 94 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Apple iPhone 15 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 12.7 МП + 13.4 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12.7 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 13.4 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip 5 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, автономность, программное обеспечение и корпус - выбирайте Apple iPhone 15 Pro Max, а если производительность – то Samsung Galaxy Z Flip 5.

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