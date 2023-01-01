Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2023 года Xiaomi 13T с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8200 Ultra, против 6.73-дюймового Xiaomi 13 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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