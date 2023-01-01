Xiaomi Redmi Note 13 Pro против Samsung Galaxy A34 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 сентября 2023 года Xiaomi Redmi Note 13 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A34 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 13 Pro
- Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 25W)
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 14% выше плотность пикселей (446 vs 390 PPI)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 7s Gen 2
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A34 5G
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2712 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|446 точек на дюйм
|390 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|-
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1800 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.7%
|84.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|ШИМ (PWM)
|-
|253 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.15 мм
|161.3 мм
|Ширина
|74.24 мм
|78.1 мм
|Толщина
|7.98 мм
|8.2 мм
|Вес
|187 граммов
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|-
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий, Фиолетовый
|Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
|MediaTek Dimensity 1080
|Макс. частота
|2400 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 710
|Mali-G68 MP4
|Частота GPU
|-
|800 МГц
|FLOPS
|-
|~686 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
1008
1012
Geekbench 6 (многоядерный)
Redmi Note 13 Pro +19%
2924
2461
|CPU
|190326
|170613
|GPU
|118222
|117115
|Memory
|158281
|98360
|UX
|140685
|148836
|Total score
|606420
|530162
|Пиковая температура корпуса
|-
|37.5 °C
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|13 FPS
|Graphics score
|-
|2302
|Web score
|-
|9586
|Video editing
|-
|7449
|Photo editing
|-
|18693
|Data manipulation
|-
|11082
|Writing score
|-
|14765
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|-
|38 ГБ
Батарея
|Объем
|5100 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|-
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 17 минут)
|Да (49% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:45 ч.
|1:55 ч.
|Веб-серфинг
|-
|13:44 ч.
|Просмотр видео
|-
|17:53 ч.
|Игры
|-
|06:28 ч.
|Режим ожидания
|-
|133 ч.
Камеры
|Матрица
|200 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|16384 x 12288
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HAYX (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy A34 5G от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.6
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.55 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.49 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi Note 13 Pro, а если звук – то Samsung Galaxy A34 5G.
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