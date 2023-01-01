A17 Pro против A15 Bionic
Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A17 Pro (с графикой Apple A17 GPU) и A15 Bionic (Apple A15 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
90
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
91
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
98
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
92
Основные отличия
Преимущества Apple A17 Pro
- Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров)
- На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
- Показывает на 25% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- На 17% выше частота процессора (3780 против 3230 МГц)
- Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1267K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 10
|CPU
|373446
|308595
|GPU
|579682
|391360
|Memory
|283791
|194775
|UX
|341416
|382905
|Total score
|1568646
|1267095
GeekBench 6
Single-Core Score
A17 Pro +26%
2934
2328
Multi-Core Score
A17 Pro +29%
7374
5709
|Asset compression
|260.8 MB/sec
|203.3 MB/sec
|HTML 5 Browser
|169.6 pages/sec
|124.4 pages/sec
|PDF Renderer
|178.5 Mpixels/sec
|143.5 Mpixels/sec
|Image detection
|173.5 images/sec
|130 images/sec
|HDR
|232.4 Mpixels/sec
|169.9 Mpixels/sec
|Background blur
|27.9 images/sec
|22.2 images/sec
|Photo processing
|79.1 images/sec
|60.2 images/sec
|Ray tracing
|7.58 Mpixels/sec
|5.93 Mpixels/sec
3DMark
|Stability
|-
|78%
|Graphics test
|-
|52 FPS
|Score
|-
|8702
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик A17 Pro и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
|2x 3.23 ГГц – Avalanche
4x 2.02 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|6
|6
|Частота
|3780 МГц
|3230 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L1
|256 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|16 МБ
|12 МБ
|Техпроцесс
|3 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|19 млрд.
|15 млрд.
|TDP
|8 Вт
|6 Вт
|Производство
|TSMC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Apple A17 GPU
|Apple A15 GPU
|Архитектура
|Apple GPU
|Apple GPU
|Частота GPU
|1398 МГц
|1338 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|5
|Шейдерных блоков
|128
|128
|Всего шейдеров
|768
|640
|FLOPS
|2147.2 Гфлопс
|1712.6 Гфлопс
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Neural Engine
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|-
|2732 x 2048
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|-
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 7500 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 3500 Мбит/с
|До 3000 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2023 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|APL1V02
|APL1W07
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