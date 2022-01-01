Tensor G2 против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor G2 (Mali-G710 MP7) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
79
85
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
74
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
92
81
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
86
82
Основные отличия
Преимущества Google Tensor G2
- Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 9 – 747K vs 626K
- На 7% выше частота процессора (2850 против 2660 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|203616
|166601
|GPU
|295372
|255111
|Memory
|108654
|90801
|UX
|142235
|116310
|Total score
|747935
|626877
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1055
A13 Bionic +25%
1322
Multi-Core Score
3212
A13 Bionic +9%
3500
|Image compression
|-
|151.6 Mpixels/s
|Face detection
|-
|29.65 images/s
|Speech recognition
|-
|87.4 words/s
|Machine learning
|-
|72.5 images/s
|Camera shooting
|-
|33.75 images/s
|HTML 5
|-
|3.81 Mnodes/s
|SQLite
|-
|901.1 Krows/s
3DMark
|Stability
|68%
|71%
|Graphics test
|38 FPS
|45 FPS
|Score
|6409
|7561
Игры
|PUBG Mobile
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|60 FPS
[High]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tensor G2 и A13 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.85 ГГц – Cortex-X1
2x 2.35 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2850 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|-
|832 КБ
|Кэш L2
|-
|12 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8.5 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G710 MP7
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Вычислительных блоков
|7
|4
|FLOPS
|-
|736 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 12 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Next-gen Tensor Processing Unit
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2688 x 1242
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2022 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
14 (63.6%)
8 (36.4%)
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