Tensor G2 против A13 Bionic VS Tensor G2 A13 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor G2 (Mali-G710 MP7) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Google Tensor G2 Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже

Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

Имеет на 2 ядра больше

Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 9 – 747K vs 626K

На 7% выше частота процессора (2850 против 2660 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Tensor G2 +19% 747935 A13 Bionic 626877 CPU 203616 166601 GPU 295372 255111 Memory 108654 90801 UX 142235 116310 Total score 747935 626877 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Tensor G2 1055 A13 Bionic +25% 1322 Multi-Core Score Tensor G2 3212 A13 Bionic +9% 3500 Image compression - 151.6 Mpixels/s Face detection - 29.65 images/s Speech recognition - 87.4 words/s Machine learning - 72.5 images/s Camera shooting - 33.75 images/s HTML 5 - 3.81 Mnodes/s SQLite - 901.1 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Tensor G2 6409 A13 Bionic +18% 7561 Stability 68% 71% Graphics test 38 FPS 45 FPS Score 6409 7561

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 57 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 60 FPS

[High] World of Tanks Blitz - 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 59 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Apple iPhone 11 Pro

828 x 1792 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Tensor G2 и A13 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.85 ГГц – Cortex-X1

2x 2.35 ГГц – Cortex-A78

4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 2x 2.66 ГГц – Lightning

4x 1.6 ГГц – Thunder Количество ядер 8 6 Частота 2850 МГц 2660 МГц Набор инструкций - ARMv8.4-A Кэш L1 - 832 КБ Кэш L2 - 12 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 5 нм 7 нм Количество транзисторов - 8.5 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G710 MP7 Apple A13 Bionic GPU Архитектура Valhall - Вычислительных блоков 7 4 FLOPS - 736 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц - Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит Объем До 12 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Next-gen Tensor Processing Unit Yes, Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242 Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с Скорость загрузки - До 220 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Октябрь 2022 года Сентябрь 2019 года Класс Флагман Флагман