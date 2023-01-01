Tensor G2 против A17 Pro
Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor G2 (Mali-G710 MP7) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества Google Tensor G2
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 804K
- Показывает на 88% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 64%)
- На 33% выше частота процессора (3780 против 2850 МГц)
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 10
|CPU
|242320
|373446
|GPU
|200075
|579682
|Memory
|155795
|283791
|UX
|209695
|341416
|Total score
|804128
|1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
|Asset compression
|158.3 MB/sec
|260.8 MB/sec
|HTML 5 Browser
|101.8 pages/sec
|169.6 pages/sec
|PDF Renderer
|124.7 Mpixels/sec
|178.5 Mpixels/sec
|Image detection
|78.2 images/sec
|173.5 images/sec
|HDR
|116.6 Mpixels/sec
|232.4 Mpixels/sec
|Background blur
|11.8 images/sec
|27.9 images/sec
|Photo processing
|38.7 images/sec
|79.1 images/sec
|Ray tracing
|3.86 Mpixels/sec
|7.58 Mpixels/sec
3DMark
|Stability
|71%
|-
|Graphics test
|38 FPS
|-
|Score
|6383
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tensor G2 и A17 Pro
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.85 ГГц – Cortex-X1
2x 2.35 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2850 МГц
|3780 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|16 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|3 нм
|Количество транзисторов
|-
|19 млрд.
|TDP
|7 Вт
|8 Вт
|Производство
|Samsung
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G710 MP7
|Apple A17 GPU
|Архитектура
|Valhall 3rd gen
|Apple GPU
|Частота GPU
|850 МГц
|1398 МГц
|Вычислительных блоков
|7
|6
|Шейдерных блоков
|96
|128
|Всего шейдеров
|672
|768
|FLOPS
|1142.4 Гфлопс
|2147.2 Гфлопс
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Next-gen Tensor Processing Unit
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5300g
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 7350 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 3670 Мбит/с
|До 3500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2022 года
|Сентябрь 2023 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1V02
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