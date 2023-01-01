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Tensor G2 против A17 Pro

Tensor G2
VS
A17 Pro
Tensor G2
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor G2 (Mali-G710 MP7) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Google Tensor G2
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 804K
  • Показывает на 88% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 64%)
  • На 33% выше частота процессора (3780 против 2850 МГц)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tensor G2
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tensor G2
804128
A17 Pro +95%
1568646
CPU 242320 373446
GPU 200075 579682
Memory 155795 283791
UX 209695 341416
Total score 804128 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tensor G2
1176
A17 Pro +149%
2934
Multi-Core Score
Tensor G2
3463
A17 Pro +113%
7374
Asset compression 158.3 MB/sec 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser 101.8 pages/sec 169.6 pages/sec
PDF Renderer 124.7 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec
Image detection 78.2 images/sec 173.5 images/sec
HDR 116.6 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec
Background blur 11.8 images/sec 27.9 images/sec
Photo processing 38.7 images/sec 79.1 images/sec
Ray tracing 3.86 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)
Tensor G2
4640
A17 Pro
н/д

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Tensor G2
6383
A17 Pro
н/д
Stability 71% -
Graphics test 38 FPS -
Score 6383 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tensor G2 и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.85 ГГц – Cortex-X1
2x 2.35 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 2850 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 16 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 3 нм
Количество транзисторов - 19 млрд.
TDP 7 Вт 8 Вт
Производство Samsung TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G710 MP7 Apple A17 GPU
Архитектура Valhall 3rd gen Apple GPU
Частота GPU 850 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 7 6
Шейдерных блоков 96 128
Всего шейдеров 672 768
FLOPS 1142.4 Гфлопс 2147.2 Гфлопс

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Next-gen Tensor Processing Unit Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Exynos 5300g -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7350 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 3670 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1V02

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