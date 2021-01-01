Kirin 9000 vs A15 Bionic – что лучше?

Kirin 9000 против A15 Bionic VS Kirin 9000 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества HiSilicon Kirin 9000 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 733K

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Kirin 9000 733789 A15 Bionic +15% 840854 CPU 187157 214698 GPU 266823 324552 Memory 131949 167472 UX 136499 132953 Total score 733789 840854 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Kirin 9000 1049 A15 Bionic +68% 1764 Multi-Core Score Kirin 9000 3772 A15 Bionic +29% 4862

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 81 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 44 FPS

[Ultra] - Fortnite 29 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 51 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 58 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Huawei Mate 40 Pro

1344 x 3140 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Kirin 9000 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77

3x 2.54 ГГц – Cortex-A77

4x 2.05 ГГц – Cortex-A55 2x 3.2 ГГц – Avalanche

4x 1.8 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 3130 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 5 нм 5 нм Количество транзисторов 15.3 млрд. 15 млрд. TDP 6 Вт - Графический ускоритель GPU Mali-G78 MP24 Apple GPU Архитектура Valhall 2 - Вычислительных блоков 24 5 Шейдерных блоков 384 - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR5 - Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 44 Гбит/сек - Объем До 16 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор AI accelerator Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 - Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Модем Balong 5000 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Октябрь 2020 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели - APL1W05 Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 9000 -