Kirin 9000 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
83
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
81
95
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
84
97
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 733K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|187157
|214698
|GPU
|266823
|324552
|Memory
|131949
|167472
|UX
|136499
|132953
|Total score
|733789
|840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1049
A15 Bionic +68%
1764
Multi-Core Score
3772
A15 Bionic +29%
4862
Игры
|PUBG Mobile
|81 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|44 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|29 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|51 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Huawei Mate 40 Pro
1344 x 3140
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Kirin 9000 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3130 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|15.3 млрд.
|15 млрд.
|TDP
|6 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP24
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Вычислительных блоков
|24
|5
|Шейдерных блоков
|384
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|-
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|AI accelerator
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Balong 5000
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2020 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 9000
|-
Опрос
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