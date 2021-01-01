Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.