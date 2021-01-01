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Dimensity 1200 против A15 Bionic

Dimensity 1200
VS
A15 Bionic
Dimensity 1200
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 669K
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • На 7% выше частота процессора (3200 против 3000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1200
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1200
669949
A15 Bionic +26%
840854
CPU 170589 214698
GPU 233643 324552
Memory 118786 167472
UX 145445 132953
Total score 669949 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1200
992
A15 Bionic +78%
1764
Multi-Core Score
Dimensity 1200
3330
A15 Bionic +46%
4862

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 68 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[High]		 -
Fortnite 28 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 71 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 88 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 51 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 3000 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 9 5
Шейдерных блоков 144 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 4266 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6893 APL1W05
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1200 -

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Комментарии

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