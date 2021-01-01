Dimensity 1200 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
95
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 669K
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- На 7% выше частота процессора (3200 против 3000 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|170589
|214698
|GPU
|233643
|324552
|Memory
|118786
|167472
|UX
|145445
|132953
|Total score
|669949
|840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
992
A15 Bionic +78%
1764
Multi-Core Score
3330
A15 Bionic +46%
4862
Игры
|PUBG Mobile
|68 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[High]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|71 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|88 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|51 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3000 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MC9
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|9
|5
|Шейдерных блоков
|144
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Частота памяти
|4266 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6893
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1200
|-
Опрос
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