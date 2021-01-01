Dimensity 1200 vs A15 Bionic – что лучше?

Dimensity 1200 против A15 Bionic VS Dimensity 1200 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 1200 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 669K

Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)

Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

На 7% выше частота процессора (3200 против 3000 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 1200 669949 A15 Bionic +26% 840854 CPU 170589 214698 GPU 233643 324552 Memory 118786 167472 UX 145445 132953 Total score 669949 840854 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 1200 992 A15 Bionic +78% 1764 Multi-Core Score Dimensity 1200 3330 A15 Bionic +46% 4862

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 68 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[High] - Fortnite 28 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 71 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 88 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 51 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Oppo Realme GT Neo

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78

3x 2.6 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.2 ГГц – Avalanche

4x 1.8 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 3000 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 6 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP 10 Вт - Графический ускоритель GPU Mali-G77 MC9 Apple GPU Архитектура Valhall - Частота GPU 850 МГц - Вычислительных блоков 9 5 Шейдерных блоков 144 - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 4266 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит - Объем До 16 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП - Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 1600 Мбит/с - Скорость загрузки До 150 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели MT6893 APL1W05 Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1200 -