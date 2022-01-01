Dimensity 1200 против A16 Bionic VS Dimensity 1200 A16 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 1200 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A16 Bionic Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)

На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)

Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 9 – 956K vs 673K

Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже

На 15% выше частота процессора (3460 против 3000 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 1200 673389 A16 Bionic +42% 956255 CPU 171453 242019 GPU 236472 407261 Memory 120484 167432 UX 145025 145864 Total score 673389 956255 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 1200 968 A16 Bionic +92% 1861 Multi-Core Score Dimensity 1200 3293 A16 Bionic +58% 5198 Image compression 171.75 Mpixels/s - Face detection 32.25 images/s - Speech recognition 51.5 words/s - Machine learning 51.65 images/s - Camera shooting 27.35 images/s - HTML 5 3.76 Mnodes/s - SQLite 931.9 Krows/s -

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 1200 4224 A16 Bionic +133% 9856 Stability 90% 78% Graphics test 25 FPS 59 FPS Score 4224 9856

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 68 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[High] - Fortnite 28 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 71 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 88 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 51 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Oppo Realme GT Neo

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и A16 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78

3x 2.6 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.46 ГГц – Everest

4x 2.02 ГГц – Sawtooth Количество ядер 8 6 Частота 3000 МГц 3460 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A Кэш L1 - 256 КБ Кэш L2 - 24 МБ Техпроцесс 6 нм 4 нм Количество транзисторов - 16 млрд. TDP 10 Вт -

Графический ускоритель GPU Mali-G77 MC9 Apple GPU Архитектура Valhall - Частота GPU 886 МГц - Вычислительных блоков 9 6 Шейдерных блоков 144 - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Частота памяти 4266 МГц 6400 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2796 x 1290 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП - Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 1600 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2022 года Класс Флагман Флагман Номер модели MT6893 - Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1200 -