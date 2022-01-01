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Dimensity 1200 против A16 Bionic

Dimensity 1200
VS
A16 Bionic
Dimensity 1200
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 9 – 956K vs 673K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • На 15% выше частота процессора (3460 против 3000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1200
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1200
673389
A16 Bionic +42%
956255
CPU 171453 242019
GPU 236472 407261
Memory 120484 167432
UX 145025 145864
Total score 673389 956255
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1200
968
A16 Bionic +92%
1861
Multi-Core Score
Dimensity 1200
3293
A16 Bionic +58%
5198
Image compression 171.75 Mpixels/s -
Face detection 32.25 images/s -
Speech recognition 51.5 words/s -
Machine learning 51.65 images/s -
Camera shooting 27.35 images/s -
HTML 5 3.76 Mnodes/s -
SQLite 931.9 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 1200
4224
A16 Bionic +133%
9856
Stability 90% 78%
Graphics test 25 FPS 59 FPS
Score 4224 9856

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 68 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[High]		 -
Fortnite 28 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 71 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 88 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 51 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 3000 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 24 МБ
Техпроцесс 6 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 886 МГц -
Вычислительных блоков 9 6
Шейдерных блоков 144 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 4266 МГц 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1600 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6893 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1200 -

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