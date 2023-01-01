Dimensity 7050 против Dimensity 6100 Plus
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 7050 (с графикой Mali-G68 MC4) и 6100 Plus (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 7050
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 9 – 554K vs 345K
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 6100 Plus
- Выше частота графического ускорителя (на 19%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|144109
|-
|GPU
|140847
|-
|Memory
|126627
|-
|UX
|139513
|-
|Total score
|554261
|345389
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 7050 +48%
846
Multi-Core Score
Dimensity 7050 +32%
2304
1746
3DMark
|Graphics test
|13 FPS
|-
|Score
|2294
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 7050 и Dimensity 6100 Plus
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|TDP
|4 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MC4
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall
|Частота GPU
|800 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|64
|32
|FLOPS
|686 Гфлопс
|243 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 550
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2770 Мбит/с
|До 3300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2023 года
|Июль 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6877 MT6877V/TTZA
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 7050
|Сайт MediaTek Dimensity 6100 Plus
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