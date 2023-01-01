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Dimensity 7050 против Dimensity 6100 Plus

Dimensity 7050
VS
Dimensity 6100 Plus
Dimensity 7050
Dimensity 6100 Plus

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 7050 (с графикой Mali-G68 MC4) и 6100 Plus (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 7050
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 9 – 554K vs 345K
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 6100 Plus
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 7050
vs
Dimensity 6100 Plus

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 7050 +60%
554261
Dimensity 6100 Plus
345389
CPU 144109 -
GPU 140847 -
Memory 126627 -
UX 139513 -
Total score 554261 345389
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Graphics test 13 FPS -
Score 2294 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 7050 и Dimensity 6100 Plus

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 6 нм 6 нм
TDP 4 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU 800 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 686 Гфлопс 243 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 550 Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 3300 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2023 года Июль 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6877 MT6877V/TTZA -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 7050 Сайт MediaTek Dimensity 6100 Plus

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