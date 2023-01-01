MediaTek Dimensity 6100 Plus GPU: Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Ядра: 8

8 Частота: 2200 МГц MediaTek Dimensity 6100 Plus - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 12 июля 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор Производительность CPU 37 Производительность в играх 29 Энергоэффективность 84 Итоговая оценка 45

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы MediaTek Dimensity 6100 Plus 345427 Total score 345427 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score 574 Multi-Core Score 1744

Технические характеристики Подробные характеристики чипа Dimensity 6100 Plus c графикой Mali-G57 MC2

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 Частота 2200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A Кэш L1 512 КБ Кэш L2 1 МБ Кэш L3 2 МБ Техпроцесс 6 нм Производство TSMC

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Архитектура Valhall Частота GPU 950 МГц Вычислительных блоков 2 Шейдерных блоков 32 FLOPS 243 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 Версия OpenCL 2.0 Версия DirectX 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Шина 2x 16 Бит Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек Объем До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Тип накопителя UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП Запись видео 2K при 30FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Поддержка 5G Да Скорость скачивания До 3300 Мбит/с Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC