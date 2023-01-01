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MediaTek Dimensity 6100 Plus

MediaTek Dimensity 6100 Plus
  • GPU: Mali-G57 MC2
  • Ядра: 8
  • Частота: 2200 МГц
MediaTek Dimensity 6100 Plus - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 12 июля 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор

Производительность CPU
37
Производительность в играх
29
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
45

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Dimensity 6100 Plus
345427
Total score 345427
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
574
Multi-Core Score
1744

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 6100 Plus c графикой Mali-G57 MC2

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ
Кэш L2 1 МБ
Кэш L3 2 МБ
Техпроцесс 6 нм
Производство TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall
Частота GPU 950 МГц
Вычислительных блоков 2
Шейдерных блоков 32
FLOPS 243 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 3300 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июль 2023 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 6100 Plus

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