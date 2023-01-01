Snapdragon 4 Gen 2 против Dimensity 6100 Plus
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (с графикой Adreno 613) и MediaTek Dimensity 6100 Plus (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
- Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 9 – 545K vs 345K
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 50% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17.07 Гбит/с)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|Total score
|545996
|345389
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 4 Gen 2 +57%
897
Multi-Core Score
Snapdragon 4 Gen 2 +48%
2591
1746
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 2 и Dimensity 6100 Plus
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 613
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|955 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|-
|32
|FLOPS
|-
|243 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2, UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X61
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 3300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 900 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2023 года
|Июль 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM4450
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
|Сайт MediaTek Dimensity 6100 Plus
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