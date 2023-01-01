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Snapdragon 6 Gen 1 против Dimensity 6100 Plus

Snapdragon 6 Gen 1
VS
Dimensity 6100 Plus
Snapdragon 6 Gen 1
Dimensity 6100 Plus

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (с графикой Adreno 710) и MediaTek Dimensity 6100 Plus (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 9 – 499K vs 345K
  • На 29% выше пропускная способность памяти (22 против 17.07 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Dimensity 6100 Plus
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 6 Gen 1
vs
Dimensity 6100 Plus

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Total score 499289 345389
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 6 Gen 1 и Dimensity 6100 Plus

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 4 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 710 Mali-G57 MC2
Архитектура Adreno 700 Valhall
Частота GPU - 950 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 32
FLOPS - 243 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 22 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X62 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2900 Мбит/с До 3300 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2022 года Июль 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM6450 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Сайт MediaTek Dimensity 6100 Plus

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