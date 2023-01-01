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Dimensity 7200 против Dimensity 6020

Dimensity 7200
VS
Dimensity 6020
Dimensity 7200
Dimensity 6020

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 7200 (с графикой Mali-G610 MC4) и Dimensity 6020 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.07 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 9 – 612K vs 350K
  • На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 7200
vs
Dimensity 6020

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 7200 +75%
612245
Dimensity 6020
350135
CPU 155165 -
GPU 197878 -
Memory 117814 -
UX 144422 -
Total score 612245 350135
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 7200 и Dimensity 6020

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 4 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC4 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU - 950 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков - 32
Версия Vulcan 1.2 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 6400 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 650 Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.3 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Март 2023 года
Класс Флагман Бюджетный
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 7200 Сайт MediaTek Dimensity 6020

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Комментарии

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