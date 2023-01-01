Dimensity 7200 против Dimensity 6020
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 7200 (с графикой Mali-G610 MC4) и Dimensity 6020 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.07 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 9 – 612K vs 350K
- На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|155165
|-
|GPU
|197878
|-
|Memory
|117814
|-
|UX
|144422
|-
|Total score
|612245
|350135
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 7200 +41%
848
600
Multi-Core Score
Dimensity 7200 +32%
2287
1733
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 7200 и Dimensity 6020
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|4 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC4
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall
|Частота GPU
|-
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|-
|32
|Версия Vulcan
|1.2
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|6400 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 650
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.3
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Март 2023 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 7200
|Сайт MediaTek Dimensity 6020
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