Dimensity 810 против Dimensity 800
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 800 (Mali-G57 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 810
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
- Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 387K vs 313K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|Total score
|387551
|313851
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 810 +20%
652
543
Multi-Core Score
Dimensity 810 +13%
2441
2152
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и Dimensity 800
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|12 млрд.
|-
|TDP
|8 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC4
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|4
|Шейдерных блоков
|60
|64
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2021 года
|Декабрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 810
|Сайт MediaTek Dimensity 800
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