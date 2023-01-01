Dimensity 810 против Dimensity 6080 VS Dimensity 810 Dimensity 6080 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 6080 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 6080 Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 810 391977 Dimensity 6080 +3% 405048 CPU 111534 - GPU 91947 - Memory 77365 - UX 111978 - Total score 391977 405048 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 810 623 Dimensity 6080 +19% 744 Multi-Core Score Dimensity 810 1899 Dimensity 6080 +5% 1990

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 810 1234 Dimensity 6080 н/д Stability 99% - Graphics test 7 FPS - Score 1234 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 77 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 42 FPS

[High] - Fortnite 26 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 74 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 56 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 37 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 5G

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и Dimensity 6080

Центральный процессор Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2400 МГц 2400 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Кэш L1 512 КБ 512 КБ Кэш L2 1 МБ 1 МБ Кэш L3 2 МБ 2 МБ Техпроцесс 6 нм 6 нм TDP 6 Вт -

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2 Архитектура Valhall Valhall Частота GPU 950 МГц 950 МГц Вычислительных блоков 2 2 Шейдерных блоков 32 32 FLOPS 243 Гфлопс 243 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор MediaTek APU 3.0 Да Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 2770 Мбит/с Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 1250 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.1 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Август 2021 года Июнь 2023 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели MT6833V MT6833GP Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810 Сайт MediaTek Dimensity 6080