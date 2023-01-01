Dimensity 810 против Dimensity 6080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 810 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 6080 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 6080
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|111534
|-
|GPU
|91947
|-
|Memory
|77365
|-
|UX
|111978
|-
|Total score
|391977
|405048
GeekBench 5
Single-Core Score
623
Dimensity 6080 +19%
744
Multi-Core Score
1899
Dimensity 6080 +5%
1990
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|7 FPS
|-
|Score
|1234
|-
Игры
|PUBG Mobile
|77 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|42 FPS
[High]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|74 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|37 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 810 и Dimensity 6080
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|TDP
|6 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|950 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|243 Гфлопс
|243 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 3.0
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2770 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2021 года
|Июнь 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6833V
|MT6833GP
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 810
|Сайт MediaTek Dimensity 6080
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