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Helio G99 против Dimensity 810

Helio G99
VS
Dimensity 810
Helio G99
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии (4)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 9 – 390K vs 370K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99
370493
Dimensity 810 +6%
390979
CPU 101532 114509
GPU 85043 89255
Memory 84788 77131
UX 101489 112028
Total score 370493 390979
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99
554
Dimensity 810 +12%
622
Multi-Core Score
Helio G99
1822
Dimensity 810 +4%
1897

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% 99%
Graphics test 7 FPS 7 FPS
Score 1229 1229

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 77 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 42 FPS
[High]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 74 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 56 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 37 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 6 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6833V
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Dimensity 810

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279 (31.4%)
610 (68.6%)
Всего проголосовало: 889

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Комментарии

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Иван Попочкин 30 сентября 2022 15:40
Ну Хелио и зверь! :)
+3 Ответить
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intel inside 08 сентября 2022 13:44
процессоры примерно одинаковы,тут ошибка с производительностью,не может g99 почти в 2-а раза быть мощнее 810ого dimensity
+17 Ответить
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Сергей 09 сентября 2022 17:27
Добавили тесты бенчмарка для G99, без них было неточное сравнение производительности.
+1 Ответить
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Олег 21 августа 2022 16:16
Я так понимаю в пункте Оперативная память: Объем: G99 10гб ,а dimensity 810 16гб - это максимальный объем, который поддерживает процессор?
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Rauf Aliyev 11 августа 2022 12:02
Привет Nanoreview. Чип MTK Dimensity 810 который установлен в Infinix Note 12 Pro 5G (и не только в него) тоже имеет поддержку камер с разрешением на 108 МП.
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Сергей 12 августа 2022 14:37
Привет. Согласно данным на официальном сайте, максимальное разрешение 108 МП.
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