Helio G99 против Dimensity 810 VS Helio G99 Dimensity 810 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G99 Более новый - выпущен на 10 месяцев позже Преимущества MediaTek Dimensity 810 На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)

Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 9 – 390K vs 370K

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G99 370493 Dimensity 810 +6% 390979 CPU 101532 114509 GPU 85043 89255 Memory 84788 77131 UX 101489 112028 Total score 370493 390979

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G99 554 Dimensity 810 +12% 622 Multi-Core Score Helio G99 1822 Dimensity 810 +4% 1897

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Helio G99 1229 Dimensity 810 1229 Stability 98% 99% Graphics test 7 FPS 7 FPS Score 1229 1229

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 77 FPS

[Low] Call of Duty: Mobile - 42 FPS

[High] Fortnite - 26 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 74 FPS

[Low] World of Tanks Blitz - 56 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 37 FPS

[Low] Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS

[Ultra] Смартфон - Xiaomi Poco M4 Pro 5G

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 810

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2200 МГц 2400 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Кэш L1 - 512 КБ Кэш L2 - 1 МБ Кэш L3 - 2 МБ Техпроцесс 6 нм 6 нм Количество транзисторов - 12 млрд. TDP - 8 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2 Архитектура Valhall Valhall Частота GPU - 850 МГц Вычислительных блоков 2 2 Шейдерных блоков 32 32 Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 4266 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с Скорость загрузки - До 200 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.2 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Май 2022 года Август 2021 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели - MT6833V Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Dimensity 810