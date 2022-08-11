Helio G99 против Dimensity 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
84
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
46
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G99
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества MediaTek Dimensity 810
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
- Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 9 – 390K vs 370K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|101532
|114509
|GPU
|85043
|89255
|Memory
|84788
|77131
|UX
|101489
|112028
|Total score
|370493
|390979
GeekBench 5
Single-Core Score
554
Dimensity 810 +12%
622
Multi-Core Score
1822
Dimensity 810 +4%
1897
3DMark
|Stability
|98%
|99%
|Graphics test
|7 FPS
|7 FPS
|Score
|1229
|1229
Игры
|PUBG Mobile
|-
|77 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|42 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|74 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|56 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|37 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 810
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|12 млрд.
|TDP
|-
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|4266 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Август 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6833V
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G99
|Сайт MediaTek Dimensity 810
Опрос
279 (31.4%)
610 (68.6%)
Всего проголосовало: 889