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MediaTek Dimensity 810

MediaTek Dimensity 810

MediaTek Dimensity 810 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 11 августа 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A76 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
55
Производительность в играх
41
Энергоэффективность
83
Итоговая оценка
57

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Dimensity 810
397431
Total score 397431

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
657
Multi-Core Score
2493

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 810 c графикой Mali-G57 MC2

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ
Кэш L2 1 МБ
Кэш L3 2 МБ
Техпроцесс 6 нм
Количество транзисторов 12 млрд.
TDP 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall
Частота GPU 850 МГц
Вычислительных блоков 4
Шейдерных блоков 60
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 810

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 720G или MediaTek Dimensity 810
2. MediaTek Dimensity 800 или MediaTek Dimensity 810
3. Qualcomm Snapdragon 768G или MediaTek Dimensity 810
4. MediaTek Dimensity 800U или MediaTek Dimensity 810
5. Qualcomm Snapdragon 732G или MediaTek Dimensity 810
6. MediaTek Helio G95 или MediaTek Dimensity 810
7. Qualcomm Snapdragon 750G или MediaTek Dimensity 810
8. MediaTek Dimensity 920 или MediaTek Dimensity 810

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