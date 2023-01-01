Dimensity 8100 против Dimensity 7200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8100 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Более новый - выпущен на позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|196804
|-
|GPU
|313342
|-
|Memory
|140254
|-
|UX
|161901
|-
|Total score
|819665
|802255
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 8100 +14%
973
856
Multi-Core Score
Dimensity 8100 +74%
4024
2313
3DMark
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|34 FPS
|-
|Score
|5771
|-
Игры
|PUBG Mobile
|77 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[High]
|-
|Shadowgun Legends
|74 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|98 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|57 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|OnePlus Ace
1080 x 2412
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и Dimensity 7200
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2850 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|4 нм
|TDP
|8 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC6
|Mali-G610 MC4
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall 2
|Частота GPU
|860 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|6
|4
|Версия Vulcan
|1.1
|1.2
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|6400 МГц
|6400 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 650
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 4700 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Февраль 2023 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6895Z/TCZA
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
|Сайт MediaTek Dimensity 7200
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