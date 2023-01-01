Dimensity 8100 против Dimensity 7200 VS Dimensity 8100 Dimensity 7200 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8100 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 7200 Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)

Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров) Более новый - выпущен на позже

Более новый - выпущен на позже Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 8100 +2% 819665 Dimensity 7200 802255 CPU 196804 - GPU 313342 - Memory 140254 - UX 161901 - Total score 819665 802255 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 8100 +14% 973 Dimensity 7200 856 Multi-Core Score Dimensity 8100 +74% 4024 Dimensity 7200 2313

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 8100 5771 Dimensity 7200 н/д Stability 98% - Graphics test 34 FPS - Score 5771 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 77 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 26 FPS

[High] - Shadowgun Legends 74 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 98 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 57 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS

[Ultra] - Смартфон OnePlus Ace

1080 x 2412 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и Dimensity 7200

Центральный процессор Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715

6x 2 ГГц – Cortex-A510 Количество ядер 8 8 Частота 2850 МГц 2800 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 5 нм 4 нм TDP 8 Вт -

Графический ускоритель GPU Mali-G610 MC6 Mali-G610 MC4 Архитектура Valhall 2 Valhall 2 Частота GPU 860 МГц - Вычислительных блоков 6 4 Версия Vulcan 1.1 1.2 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 6400 МГц 6400 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да MediaTek APU 650 Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 1920 x 1200 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 21 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания - До 4700 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Март 2022 года Февраль 2023 года Класс Флагман Флагман Номер модели MT6895Z/TCZA - Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 Сайт MediaTek Dimensity 7200