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Dimensity 8200 против A15 Bionic

Dimensity 8200
VS
A15 Bionic
Dimensity 8200
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8200 (Mali-G610 MC6) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple A15 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8200
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 9 – 845K vs 807K
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8200
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 8200 +5%
845487
A15 Bionic
807395
CPU 209378 210809
GPU 337864 324750
Memory 127383 134620
UX 164471 133782
Total score 845487 807395
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 8200
996
A15 Bionic +76%
1748
Multi-Core Score
Dimensity 8200
4021
A15 Bionic +20%
4836
Image compression - 224.8 Mpixels/s
Face detection - 43.1 images/s
Speech recognition - 136.1 words/s
Machine learning - 104.9 images/s
Camera shooting - 49.3 images/s
HTML 5 - 5.64 Mnodes/s
SQLite - 1270 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 8200
6599
A15 Bionic +32%
8722
Stability - 79%
Graphics test 39 FPS 52 FPS
Score 6599 8722

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8200 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.1 ГГц – Cortex A78
3x 3 ГГц – Cortex A78
4x 2 ГГц – Cortex A55		 2x 3.23 ГГц – Avalanche
4x 2.02 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 3100 МГц 3230 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 12 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC6 Apple A15 GPU
Архитектура Valhall 3 -
Частота GPU 950 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 6 5
Шейдерных блоков 96 640
FLOPS 1010 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.2 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 580 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем MediaTek UltraSave 2.0 -
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 3000 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6896Z APL1W07
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8200 -

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