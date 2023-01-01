Dimensity 8200 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8200 (Mali-G610 MC6) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple A15 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
94
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
93
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8200
- На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 9 – 845K vs 807K
Преимущества Apple A15 Bionic
- Выше частота графического ускорителя (на 26%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|209378
|210809
|GPU
|337864
|324750
|Memory
|127383
|134620
|UX
|164471
|133782
|Total score
|845487
|807395
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
996
A15 Bionic +76%
1748
Multi-Core Score
4021
A15 Bionic +20%
4836
|Image compression
|-
|224.8 Mpixels/s
|Face detection
|-
|43.1 images/s
|Speech recognition
|-
|136.1 words/s
|Machine learning
|-
|104.9 images/s
|Camera shooting
|-
|49.3 images/s
|HTML 5
|-
|5.64 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1270 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|79%
|Graphics test
|39 FPS
|52 FPS
|Score
|6599
|8722
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8200 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.1 ГГц – Cortex A78
3x 3 ГГц – Cortex A78
4x 2 ГГц – Cortex A55
|2x 3.23 ГГц – Avalanche
4x 2.02 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3100 МГц
|3230 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|12 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|6 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC6
|Apple A15 GPU
|Архитектура
|Valhall 3
|-
|Частота GPU
|950 МГц
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|5
|Шейдерных блоков
|96
|640
|FLOPS
|1010 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.2
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 580
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|MediaTek UltraSave 2.0
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 2500 Мбит/с
|До 3000 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6896Z
|APL1W07
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8200
|-
Опрос
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10 (31.3%)
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