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Dimensity 9000 против A15 Bionic

Dimensity 9000
VS
A15 Bionic
Dimensity 9000
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9000 (Mali Mali-G710) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • На 41% выше пропускная способность памяти (60 против 42.7 Гбит/с)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 9 – 1015K vs 802K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Выше частота графического ускорителя (на 41%)
  • На 6% выше частота процессора (3223 против 3050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9000
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9000 +27%
1015677
A15 Bionic
802905
CPU - 216265
GPU - 339795
Memory - 112472
UX - 133063
Total score 1015677 802905
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 1.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 3050 МГц 3223 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.5-A
Кэш L1 1024 КБ -
Кэш L2 3.5 МБ 8 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali Mali-G710 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 10 5
Шейдерных блоков - 640
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти 3750 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 60 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6983 APL1W07

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