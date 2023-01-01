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Dimensity 9000 против Dimensity 7200

Dimensity 9000
VS
Dimensity 7200
Dimensity 9000
Dimensity 7200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali-G710) и Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 9 – 1009K vs 802K
  • На 17% выше пропускная способность памяти (60 против 51.2 Гбит/с)
  • На 9% выше частота процессора (3050 против 2800 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9000
vs
Dimensity 7200

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9000 +26%
1009498
Dimensity 7200
802255
CPU 257778 -
GPU 400071 -
Memory 156049 -
UX 188263 -
Total score 1009498 802255
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 90% -
Graphics test 48 FPS -
Score 8044 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Dimensity 7200

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 3050 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L1 1024 КБ -
Кэш L2 3.5 МБ -
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 4 нм
TDP 4 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G710 Mali-G610 MC4
Архитектура Valhall 3 Valhall 2
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 10 4
Шейдерных блоков 512 -
Версия Vulcan 1.1 1.2
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 3750 МГц 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 60 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 650
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1440 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 4700 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2021 года Февраль 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6983 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9000 Сайт MediaTek Dimensity 7200

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