Dimensity 9000 против Dimensity 7200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali-G710) и Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
- Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 9 – 1009K vs 802K
- На 17% выше пропускная способность памяти (60 против 51.2 Гбит/с)
- На 9% выше частота процессора (3050 против 2800 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|257778
|-
|GPU
|400071
|-
|Memory
|156049
|-
|UX
|188263
|-
|Total score
|1009498
|802255
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 9000 +49%
1275
856
Multi-Core Score
Dimensity 9000 +87%
4333
2313
3DMark
|Stability
|90%
|-
|Graphics test
|48 FPS
|-
|Score
|8044
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Dimensity 7200
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3050 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|1024 КБ
|-
|Кэш L2
|3.5 МБ
|-
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|TDP
|4 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G710
|Mali-G610 MC4
|Архитектура
|Valhall 3
|Valhall 2
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|10
|4
|Шейдерных блоков
|512
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.2
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|3750 МГц
|6400 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 60 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 650
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1440
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП, 3x 32МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 4700 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2021 года
|Февраль 2023 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6983
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 9000
|Сайт MediaTek Dimensity 7200
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