Dimensity 9200 Plus против A17 Pro
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9200 Plus (Mali-G715 Immortalis MP11) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
98
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9200 Plus
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 2 ядра больше
- На 33% выше пропускная способность памяти (68.3 против 51.2 Гбит/с)
Преимущества Apple A17 Pro
- Выше частота графического ускорителя (на 41%)
- Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
- На 13% выше частота процессора (3780 против 3350 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 10
|CPU
|385633
|373446
|GPU
|540758
|579682
|Memory
|326032
|283791
|UX
|282346
|341416
|Total score
|1530455
|1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
Single-Core Score
2085
A17 Pro +41%
2934
Multi-Core Score
5508
A17 Pro +34%
7374
|Asset compression
|213.1 MB/sec
|260.8 MB/sec
|HTML 5 Browser
|161.1 pages/sec
|169.6 pages/sec
|PDF Renderer
|177.1 Mpixels/sec
|178.5 Mpixels/sec
|Image detection
|126.3 images/sec
|173.5 images/sec
|HDR
|169.3 Mpixels/sec
|232.4 Mpixels/sec
|Background blur
|17 images/sec
|27.9 images/sec
|Photo processing
|50.5 images/sec
|79.1 images/sec
|Ray tracing
|5.68 Mpixels/sec
|7.58 Mpixels/sec
3DMark
|Graphics test
|68 FPS
|-
|Score
|11532
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 9200 Plus и A17 Pro
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.35 ГГц – Cortex-X3
3x 3 ГГц – Cortex-A715
4x 2 ГГц – Cortex-A510
|2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3350 МГц
|3780 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|16 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|3 нм
|Количество транзисторов
|17 млрд.
|19 млрд.
|TDP
|8 Вт
|8 Вт
|Производство
|TSMC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G715 Immortalis MP11
|Apple A17 GPU
|Архитектура
|Valhall 4th gen
|Apple GPU
|Частота GPU
|995 МГц
|1398 МГц
|Вычислительных блоков
|11
|6
|Шейдерных блоков
|192
|128
|Всего шейдеров
|2112
|768
|FLOPS
|4202.8 Гфлопс
|2147.2 Гфлопс
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|4266 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 68.3 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 690
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1, UFS 4.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|-
Связь и сети
|Модем
|MediaTek T800
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 7900 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 4200 Мбит/с
|До 3500 Мбит/с
|Wi-Fi
|7
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6985
|APL1V02
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 9200 Plus
|-
Опрос
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