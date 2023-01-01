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Dimensity 9200 Plus против Dimensity 9200

Dimensity 9200 Plus
VS
Dimensity 9200
Dimensity 9200 Plus
Dimensity 9200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9200 Plus (с графикой Immortalis-G715 MC11) и Dimensity 9200 (Mali-G715 Immortalis MC11). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9200 Plus
  • Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 9 – 1367K vs 1139K
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (3350 против 3050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9200 Plus
vs
Dimensity 9200

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9200 Plus +20%
1367589
Dimensity 9200
1139689
CPU 298850 275605
GPU 594203 436558
Memory 263503 227902
UX 212041 204053
Total score 1367589 1139689
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 86%
Graphics test - 73 FPS
Score - 12205

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9200 Plus и Dimensity 9200

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.35 ГГц – Cortex-X3
3x 3 ГГц – Cortex-A715
4x 2 ГГц – Cortex-A510		 1x 3.05 ГГц – Cortex-X3
3x 2.85 ГГц – Cortex-A715
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 3350 МГц 3050 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L2 1 МБ 1 МБ
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Количество транзисторов 17 млрд. 17 млрд.
TDP 8 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Immortalis-G715 MC11 Mali-G715 Immortalis MC11
Архитектура Valhall 3 Valhall 3
Частота GPU - 981 МГц
Вычислительных блоков 11 11
FLOPS 4736 Гфлопс 4048 Гфлопс
Версия Vulcan 1.3 1.3
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Частота памяти 4266 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 68.3 Гбит/сек До 68.3 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 690 MediaTek APU 690
Тип накопителя UFS 3.1, UFS 4.0 UFS 3.1, UFS 4.0
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП 1x 320МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем MediaTek T800 MediaTek T800
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7900 Мбит/с До 7900 Мбит/с
Скорость загрузки До 4200 Мбит/с До 4200 Мбит/с
Wi-Fi 7 7
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2023 года Ноябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MT6985
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9200 Plus Сайт MediaTek Dimensity 9200

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