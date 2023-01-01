Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9200 Plus (с графикой Immortalis-G715 MC11) и Dimensity 9200 (Mali-G715 Immortalis MC11). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

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