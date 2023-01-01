Dimensity 9200 Plus против Dimensity 9200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9200 Plus (с графикой Immortalis-G715 MC11) и Dimensity 9200 (Mali-G715 Immortalis MC11). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9200 Plus
- Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 9 – 1367K vs 1139K
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (3350 против 3050 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|298850
|275605
|GPU
|594203
|436558
|Memory
|263503
|227902
|UX
|212041
|204053
|Total score
|1367589
|1139689
GeekBench 5
Single-Core Score
1495
1419
Multi-Core Score
5367
4972
3DMark
|Stability
|-
|86%
|Graphics test
|-
|73 FPS
|Score
|-
|12205
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 9200 Plus и Dimensity 9200
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.35 ГГц – Cortex-X3
3x 3 ГГц – Cortex-A715
4x 2 ГГц – Cortex-A510
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X3
3x 2.85 ГГц – Cortex-A715
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3350 МГц
|3050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv9-A
|Кэш L2
|1 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|Количество транзисторов
|17 млрд.
|17 млрд.
|TDP
|8 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Immortalis-G715 MC11
|Mali-G715 Immortalis MC11
|Архитектура
|Valhall 3
|Valhall 3
|Частота GPU
|-
|981 МГц
|Вычислительных блоков
|11
|11
|FLOPS
|4736 Гфлопс
|4048 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.3
|1.3
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Частота памяти
|4266 МГц
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 68.3 Гбит/сек
|До 68.3 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 690
|MediaTek APU 690
|Тип накопителя
|UFS 3.1, UFS 4.0
|UFS 3.1, UFS 4.0
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП
|1x 320МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|MediaTek T800
|MediaTek T800
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 7900 Мбит/с
|До 7900 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 4200 Мбит/с
|До 4200 Мбит/с
|Wi-Fi
|7
|7
|Bluetooth
|5.3
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2023 года
|Ноябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|MT6985
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 9200 Plus
|Сайт MediaTek Dimensity 9200
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