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Snapdragon 7 Plus Gen 2 против Dimensity 9200 Plus

Snapdragon 7 Plus Gen 2
VS
Dimensity 9200 Plus
Snapdragon 7 Plus Gen 2
Dimensity 9200 Plus

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 (с графикой Adreno 725) и MediaTek Dimensity 9200 Plus (Immortalis-G715 MC11). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9200 Plus
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.7 раза выше пропускная способность памяти (68.3 против 25.6 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 9 – 1367K vs 944K
  • На 15% выше частота процессора (3350 против 2910 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 7 Plus Gen 2
vs
Dimensity 9200 Plus

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 249409 298850
GPU 354940 594203
Memory 176027 263503
UX 165113 212041
Total score 944625 1367589
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 45 FPS -
Score 7618 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Plus Gen 2 и Dimensity 9200 Plus

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.91 ГГц – Cortex-X2
3x 2.49 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 1x 3.35 ГГц – Cortex-X3
3x 3 ГГц – Cortex-A715
4x 2 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2910 МГц 3350 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Количество транзисторов - 17 млрд.
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 725 Immortalis-G715 MC11
Архитектура Adreno 700 Valhall 3
Частота GPU 580 МГц -
Вычислительных блоков - 11
FLOPS 1781 Гфлопс 4736 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.3
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 68.3 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 690
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1, UFS 4.0
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 320МП
Запись видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X62 MediaTek T800
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4400 Мбит/с До 7900 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с До 4200 Мбит/с
Wi-Fi 6 7
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2023 года Май 2023 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7475-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Сайт MediaTek Dimensity 9200 Plus

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