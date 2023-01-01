Snapdragon 7 Plus Gen 2 против Dimensity 9200 Plus
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 (с графикой Adreno 725) и MediaTek Dimensity 9200 Plus (Immortalis-G715 MC11). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9200 Plus
- Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.7 раза выше пропускная способность памяти (68.3 против 25.6 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 9 – 1367K vs 944K
- На 15% выше частота процессора (3350 против 2910 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|249409
|298850
|GPU
|354940
|594203
|Memory
|176027
|263503
|UX
|165113
|212041
|Total score
|944625
|1367589
GeekBench 5
Single-Core Score
1495
Multi-Core Score
Dimensity 9200 Plus +31%
5367
3DMark
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|45 FPS
|-
|Score
|7618
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Plus Gen 2 и Dimensity 9200 Plus
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.91 ГГц – Cortex-X2
3x 2.49 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|1x 3.35 ГГц – Cortex-X3
3x 3 ГГц – Cortex-A715
4x 2 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2910 МГц
|3350 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv9-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|Количество транзисторов
|-
|17 млрд.
|TDP
|-
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 725
|Immortalis-G715 MC11
|Архитектура
|Adreno 700
|Valhall 3
|Частота GPU
|580 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|-
|11
|FLOPS
|1781 Гфлопс
|4736 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.3
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Частота памяти
|3200 МГц
|4266 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|До 68.3 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 690
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1, UFS 4.0
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 320МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X62
|MediaTek T800
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4400 Мбит/с
|До 7900 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1600 Мбит/с
|До 4200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|7
|Bluetooth
|5.3
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2023 года
|Май 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7475-AB
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
|Сайт MediaTek Dimensity 9200 Plus
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