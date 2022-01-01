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Dimensity 9200 против A16 Bionic

Dimensity 9200
VS
A16 Bionic
Dimensity 9200
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9200 (Mali-G715 Immortalis MC11) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9200
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 9 – 1277K vs 966K
Преимущества Apple A16 Bionic
  • На 13% выше частота процессора (3460 против 3050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9200
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9200 +32%
1277452
A16 Bionic
966983
CPU 273413 242019
GPU 550767 407261
Memory 246809 167432
UX 195113 145864
Total score 1277452 966983
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 9200
1306
A16 Bionic +44%
1883
Multi-Core Score
Dimensity 9200
4989
A16 Bionic +6%
5282

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 78%
Graphics test - 59 FPS
Score - 9856

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9200 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X3
3x 2.85 ГГц – Cortex-A715
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 3050 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 24 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Количество транзисторов 17 млрд. 16 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G715 Immortalis MC11 Apple GPU
Архитектура Valhall 3 -
Вычислительных блоков 11 6
Версия Vulcan 1.3 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 8533 МГц 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2796 x 1290
Запись видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9200 -

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Комментарии

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