Dimensity 930 против Dimensity 6020
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 930 (с графикой IMG BXM-8-256) и Dimensity 6020 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 930
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
- Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 9 – 409K vs 350K
Преимущества MediaTek Dimensity 6020
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|121039
|-
|GPU
|103844
|-
|Memory
|89521
|-
|UX
|95904
|-
|Total score
|409524
|350135
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 930 +16%
696
600
Multi-Core Score
Dimensity 930 +14%
1977
1733
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 930 и Dimensity 6020
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|IMG BXM-8-256
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|PowerVR B-Series
|Valhall
|Частота GPU
|-
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|-
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Шина
|-
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 2770 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Март 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 930
|Сайт MediaTek Dimensity 6020
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