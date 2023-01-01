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Dimensity 930 против Dimensity 6020

Dimensity 930
VS
Dimensity 6020
Dimensity 930
Dimensity 6020

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 930 (с графикой IMG BXM-8-256) и Dimensity 6020 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 930
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 9 – 409K vs 350K
Преимущества MediaTek Dimensity 6020
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 930
vs
Dimensity 6020

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 930 +17%
409524
Dimensity 6020
350135
CPU 121039 -
GPU 103844 -
Memory 89521 -
UX 95904 -
Total score 409524 350135
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 930 +14%
1977
Dimensity 6020
1733

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 930 и Dimensity 6020

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU IMG BXM-8-256 Mali-G57 MC2
Архитектура PowerVR B-Series Valhall
Частота GPU - 950 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 2770 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Март 2023 года
Класс Средний класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 930 Сайт MediaTek Dimensity 6020

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