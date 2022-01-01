MediaTek Dimensity 930
MediaTek Dimensity 930 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 мая 2022 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Производительность CPU
59
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
68
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
GeekBench 5
Single-Core Score
799
Multi-Core Score
2755
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Dimensity 930 c графикой IMG BXM-8-256
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|IMG BXM-8-256
|Архитектура
|PowerVR B-Series
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 5G
|Да
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 930