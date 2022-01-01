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MediaTek Dimensity 930

MediaTek Dimensity 930

MediaTek Dimensity 930 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 мая 2022 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
59
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
68

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
799
Multi-Core Score
2755

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 930 c графикой IMG BXM-8-256

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель

GPU IMG BXM-8-256
Архитектура PowerVR B-Series
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП
Запись видео 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 5G Да
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 930

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 860 и MediaTek Dimensity 930
2. Qualcomm Snapdragon 778G и MediaTek Dimensity 930
3. MediaTek Dimensity 920 и Dimensity 930
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