Dimensity 930 против Dimensity 920
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 930 (с графикой IMG BXM-8-256) и Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 930
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества MediaTek Dimensity 920
- На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|140903
|GPU
|-
|130936
|Memory
|-
|87380
|UX
|-
|132631
|Total score
|-
|491237
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 930 +1%
799
789
Multi-Core Score
Dimensity 930 +7%
2763
2579
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|13 FPS
|Score
|-
|2295
Игры
|PUBG Mobile
|-
|64 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|59 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|68 FPS
[Medium]
|World of Tanks Blitz
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|46 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|53 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Oppo Realme 9 Pro Plus
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 930 и Dimensity 920
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|12 млрд.
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|IMG BXM-8-256
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|PowerVR B-Series
|Valhall 2
|Частота GPU
|-
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|FLOPS
|-
|684 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Объем
|-
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Август 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6877T
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 930
|Сайт MediaTek Dimensity 920
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