Snapdragon 680 против Helio G36 VS Snapdragon 680 Helio G36 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 680 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Helio G36 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 680 Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 267K vs 113K

Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 267K vs 113K Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)

Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров) Выше частота графического ускорителя (на 64%)

Выше частота графического ускорителя (на 64%) На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)

На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц) На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 680 +137% 267428 Helio G36 113010 CPU 82218 - GPU 50002 - Memory 67147 - UX 69303 - Total score 267428 113010 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 680 +112% 371 Helio G36 175 Multi-Core Score Snapdragon 680 +67% 1544 Helio G36 925

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 680 442 Helio G36 н/д Stability 99% - Graphics test 2 FPS - Score 442 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 59 FPS

[Medium] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Low] - Fortnite 23 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 65 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 62 FPS

[Medium] - Genshin Impact 26 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Redmi Note 11

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и Helio G36

Центральный процессор Архитектура 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)

4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53) 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53

4x 1.8 ГГц – Cortex-A53 Количество ядер 8 8 Частота 2400 МГц 2200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм 12 нм TDP - 5 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 610 PowerVR GE8320 Архитектура Adreno 600 Rogue Частота GPU 1114 МГц 680 МГц Вычислительных блоков 2 2 Шейдерных блоков 96 32 Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 1.2 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Нет Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 50МП, 2x 13МП Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265 Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем X11 - Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 7 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 300 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.1 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Февраль 2022 года Класс Средний класс Бюджетный Номер модели SM6225 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 680 Сайт MediaTek Helio G36