Snapdragon 680 против Helio G36
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 680 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Helio G36 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
17
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
26
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
- Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 267K vs 113K
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 64%)
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
- На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|82218
|-
|GPU
|50002
|-
|Memory
|67147
|-
|UX
|69303
|-
|Total score
|267428
|113010
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 680 +112%
371
175
Multi-Core Score
Snapdragon 680 +67%
1544
925
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|2 FPS
|-
|Score
|442
|-
Игры
|PUBG Mobile
|59 FPS
[Medium]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Low]
|-
|Fortnite
|23 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|65 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|62 FPS
[Medium]
|-
|Genshin Impact
|26 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|54 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и Helio G36
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|12 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|1114 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 50МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Февраль 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM6225
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 680
|Сайт MediaTek Helio G36
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