MediaTek Helio G36

GPU: PowerVR GE8320

PowerVR GE8320 Ядра: 8

8 Частота: 2200 МГц

MediaTek Helio G36 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 13 февраля 2022 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1800 МГц.