MediaTek Helio G36
- GPU: PowerVR GE8320
- Ядра: 8
- Частота: 2200 МГц
MediaTek Helio G36 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 13 февраля 2022 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1800 МГц.
Обзор
Производительность CPU
15
Производительность в играх
6
Энергоэффективность
63
Итоговая оценка
24
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
MediaTek Helio G36
103544
|CPU
|28468
|GPU
|16972
|Memory
|30822
|UX
|27986
|Total score
|103544
GeekBench 5
Single-Core Score
174
Multi-Core Score
718
Смартфоны
|Смартфоны с Helio G36
|AnTuTu v9
|1. Xiaomi Redmi A2
|120053
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Helio G36 c графикой PowerVR GE8320
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|TDP
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Rogue
|Частота GPU
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|Шейдерных блоков
|32
|FLOPS
|56 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 50МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2022 года
|Класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G36