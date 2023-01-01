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MediaTek Helio G36

MediaTek Helio G36
  • GPU: PowerVR GE8320
  • Ядра: 8
  • Частота: 2200 МГц
MediaTek Helio G36 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 13 февраля 2022 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1800 МГц.

Обзор

Производительность CPU
15
Производительность в играх
6
Энергоэффективность
63
Итоговая оценка
24

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Helio G36
103544
CPU 28468
GPU 16972
Memory 30822
UX 27986
Total score 103544
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
174
Multi-Core Score
718

Смартфоны

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Смартфоны с Helio G36AnTuTu v9
1. Xiaomi Redmi A2120053

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Helio G36 c графикой PowerVR GE8320

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм
TDP 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320
Архитектура Rogue
Частота GPU 680 МГц
Вычислительных блоков 2
Шейдерных блоков 32
FLOPS 56 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 1.2
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 50МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2022 года
Класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G36

Сравнения с конкурентами

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